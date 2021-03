Coronavirus en France : premier week-end confiné pour les habitants du Pas-de-Calais

Le Pas-de-Calais vit samedi son premier week-end d'un nouveau confinement pour endiguer l'épidémie de Covid-19, "toujours préoccupante" selon Santé publique France, sur fond d'accélération de la campagne nationale de vaccination.

Face à la propagation du virus et de variants, le gouvernement de l'Hexagone mise sur l'extension d'une mesure déjà en vigueur dans les agglomérations de Dunkerque et Nice. Pour plus de deux millions de personnes, cela signifie une attestation dérogatoire pour tout déplacement, et la limite de 5 km et une heure autour du domicile pour prendre l'air, en ce week-end ensoleillé.

C'est aussi une difficulté supplémentaire pour les commerces du département du Pas-de-Calais, qui comme partout ailleurs tentaient de rattraper le samedi les ventes qu'ils ne réalisent pas la semaine en étant contraints de fermer à 18h00. Ceux non essentiels de 5.000 m² ou plus de surface utile ont même été fermés par arrêté préfectoral. L'exécutif justifie la mesure par la forte tension sur les capacités hospitalières, remplies à "90%" selon le préfet, et la prévalence du variant anglais du virus, plus contagieux et détecté dans plus de deux tiers des cas dans le département.

