Coronavirus en France : pour le préfet de police de Paris "les personnes en réanimation sont celles qui n’ont pas respecté le confinement"

Une corrélation "très simple" ? Pas si vite. D’abord parce que le confinement n’empêche pas la contamination du covid-19, il ne fait que la limiter aux foyers. Ensuite parce que les mesures autorisent quelques sorties, notamment pour faire des courses ou travailler… notamment pour les infirmiers et les médecins qui sont réquisitionnés et au contact de malades tous les jours.

Il faut également considérer les données des médecins concernant l’incubation du virus (5 à 14 jours) et la période entre les premiers symptômes et l’aggravation, jusqu’au potentiel décès du patient, qui a été évaluée à 17 jours environ. D’autant plus que lors de l’annonce du confinement, le 16 mars, la France comptait déjà plus de 6600 cas d’infection au nouveau coronavirus, et était donc déjà touchée par l’épidémie. En résumé, il est tout à fait possible que des personnes actuellement en réanimation aient été infectées avant le début du confinement.

Ces propos n’ont pas manqué de susciter la polémique au sein de la classe politique française, à gauche comme à droite, et même dans les rangs de la majorité. Beaucoup reprochent à Didier Lallement d’avoir insinué que "les malades et les morts l’ont bien cherché", comme l’écrit Jean-Luc Mélenchon, chef de groupe LFI à l’Assemblée. Marine Le Pen, la présidente du Front national, a dénoncé des propos "totalement stupides, et de surcroît d’une froideur et d’une méchanceté qui donnent la nausée." Le député LREM Aurélien Taché a lui rappelé que "l’autorité n’est pas la brutalité et le maintien de l’ordre n’est pas le jugement moral de nos concitoyens."