Coronavirus en France : plus de 3000 morts à déplorer, Macron en visite dans une usine de masques

En France, la situation devient critique dans les maisons de retraite - JT 19h30 - 29/03/2020 La situation dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées (Ehpad) continue de susciter des inquiétudes. Les seniors courent les plus grands risques, même si le coronavirus peut frapper les jeunes, comme l'a rappelé cette semaine la mort d'une adolescente de 16 ans en région parisienne. Quatre résidents sont décédés ces cinq derniers jours dans un Ehpad des Vosges, dont la moitié des 116 résidents sont considérés comme des "cas suspects" de contamination par le coronavirus. Dix résidents d'un Ehpad du département de l'Ardèche sont morts en l'espace de dix jours après avoir contracté le coronavirus, et six autres pensionnaires de l'établissement, également infectés, sont hospitalisés.