Coronavirus en France : plages bondées dans le Sud, des touristes pas toujours protégés

Serviette contre serviette, les espaces libres sur la plage de Narbonne se réduisent dès les premiers rayons du soleil. La peur du coronavirus a laissé place aux bikinis et aux jeux de plage. L’heure est à la détente. Maud, infirmière, compte bien profiter de ce repos mérité : "On a tenu pendant de longs mois. Ça fait du bien. On va profiter des vacances !". Un chapeau sur la tête, Emilie est allongée sur le sable brûlant, un moment de félicité bienvenu : "après le confinement je pense que c’était ce dont tout le monde avait besoin, un espace de liberté !"

Les applications qui gèrent la fréquentation, cela va à l’encontre de l’esprit de la plage

Alors que des signes de reprise de l’épidémie se multiplient dans le pays, la mairie n’a installé sur la plage de Narbonne ni panneaux de sensibilisation, ni système de régulation de la fréquentation. Un choix qu’assume totalement le directeur de Narbonne plage, Anthony Barrais : "On avait pensé à une application. Mais, on a très vite abandonné l’idée parce que cela va à l’encontre de l’esprit de la plage et de la liberté qu’on a envie d’y trouver. Elle est suffisamment grande pour accueillir un maximum de personnes. 5 kilomètres de plage, on estime que c’est suffisamment grand pour ne pas avoir à imposer des mesures déjà contraignantes en temps normal", assure-t-il.