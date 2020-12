Coronavirus en France: musées, théâtres et cinémas fermés 3 semaines de plus, couvre-feu à 20h à partir du 15 décembre

Les cinémas, théâtres et musées ne rouvriront pas le 15 décembre et resteront fermés trois semaines de plus, pour réduire le risque de propagation de l'épidémie de Covid-19, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex.

"Même si tous ces établissements disposent de protocoles sanitaires, la logique que nous devons suivre est d'éviter d'accroître les flux, les concentrations, les brassages de public", a déclaré le chef du gouvernement. Cette mesure concerne aussi "l'accueil du public dans les enceintes sportives, dans les cirques, les parcs zoologiques ou encore les salles de jeux et les casinos".

Couvre-feu à 20 heures sauf pour le réveillon de Noël

Le couvre-feu entrera en vigueur à partir du 15 décembre, mais débutera à 20h00, et non à 21h00 comme prévu jusqu'à présent en raison de la situation sanitaire, a annoncé jeudi le Premier ministre français Jean Castex.

Ce couvre-feu "sera strictement contrôlé avec des possibilités de dérogation limitées", a-t-il précisé au cours d'une conférence de presse.

Jean Castex a également indiqué jeudi que les déplacements pour la soirée du 24 décembre seraient autorisés, sans couvre-feu ce soir-là, et recommandé à nouveau de réunir pour Noël "pas plus de six adultes à la fois".

"Nous autoriserons donc les déplacements pour la soirée du 24 décembre. Mais en vous rappelant la règle que je vous ai indiqué la semaine dernière: pas plus de six adultes à la fois", a déclaré le Premier ministre lors d'une conférence de presse. Il a aussi recommandé de "limiter (les) interactions au cours des 5 jours précédents" une rencontre avec une personne âgée ou vulnérable au coronavirus.

Pas d'exception pour le Nouvel An

Contrairement au réveillon de Noël, le couvre-feu de 20 heures s'appliquera aussi lors du réveillon du 31 décembre.

Le réveillon du 31 décembre "concentre tous les ingrédients d'un rebond épidémique", et "si la circulation avait continué à se réduire fortement, nous aurions pu assumer ce risque, mais ce n'est pas le cas", a déclaré le chef du gouvernement, lors d'une conférence de presse.

Il a appelé les Français, lors de ce réveillon de la Saint-Sylvestre, à "respecter la règle du couvre-feu, rester chez soi, donc, le 31 décembre", et ne pas être plus de 6 adultes ensemble.