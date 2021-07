Coronavirus en France : les discothèques rouvrent ce vendredi, sont-elles prêtes ?

Seul secteur resté fermé depuis le début de la pandémie, la réouverture des discothèques aura lieu ce vendredi 9 juillet en France. La fin de quinze mois difficiles pour les gérants, même si tous ne pourront pas concrètement rouvrir. En cause : un protocole très strict (pass sanitaire, jauge limitée…) qui devra être appliqué. Alors que le variant Delta frappe aux portes de l’Europe et qu’une potentielle quatrième vague de virus inquiète les autorités françaises, ce protocole sera-t-il suffisant ? De son côté, le secteur de la nuit belge attend toujours des réponses pour pouvoir également rouvrir ses portes.

En plus du pass sanitaire, plusieurs règles s’appliquent. A l’intérieur des discothèques, le masque n’est obligatoire mais son port est recommandé. Et surtout, la capacité d’accueil des établissements sera nettement réduite, à "75% des normes habituelles en intérieur". "L’idée, c’est de permettre aux jeunes et aux moins jeunes de faire la fête en sécurité", a indiqué le ministre délégué aux PME, Alain Griset, à l’issue d’une réunion à l’Elysée avec les représentants du secteur. " Les discothèques, c’est ce dernier secteur de notre économie qui n’était pas rouvert. C’est désormais acté, rendez-vous sur la piste de danse à partir du 9 juillet", avait-il d’ailleurs écrit sur Twitter, en juin dernier.

Un protocole qui devrait permettre une ouverture sereine. Toutefois, du côté des gérants d’établissements on considère les normes comme étant trop strictes, et non rentables économiquement. Trois établissements nocturnes sur 4 pourraient dès lors ne pas rouvrir leur rideau cet été, selon Ivan Poupardin, président de l’Association française des exploitants de discothèques et dancings (Afedd), qui s’est exprimé dans les colonnes du JDD.

Les préoccupations économiques sont réelles. Une jauge du 75% est imposée par les autorités. Or, une discothèque n’est rentable qu’à partir d’un taux de remplissage de 85 à 90%. Et rien ne garantit qu’avec ce protocole, aucune contamination ne se fera dans les établissements, explique un représentant de l’Afedd à l’agence de presse Reuters : "Nous devons être garants de la santé des gens que nous recevons. Et dans les conditions actuelles, ce n’est pas évident. Le timing n’est pas le bon, car nous avons un taux d’incidence qui est très élevé et un taux de vaccination qui n’est pas suffisant. Nous ne voulons pas être montrés du doigt en disant que la quatrième vague est due aux discothèques", explique-t-il.

Les établissements sont nombreux à avoir décidé de garder portes closes au regard des normes sanitaires très strictes et des défis que représente la gestion des clients à l’entrée, indique l’agence de presse Reuters. En effet, à l’entrée les gérants des clubs devront vérifier que les fêtards disposent bien d’un certificat de vaccination complet, d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures ou encore d’un test datant de 15 jours prouvant qu’ils ont contracté le virus et sont désormais immunisés.