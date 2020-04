Coronavirus en France : le pays déplore 357 décès en 24h

La France recense 8078 personnes mortes à cause du COVID-19 depuis le début de l'épidémie, a annoncé ce dimanche la Direction générale de la Santé (DGS), dont 5889 à l'hôpital et 2189 dans les Ehpad et autres établissements médicaux-sociaux.

Cela représente 357 décès de plus en hôpital au cours des dernières 24h, précise la DGS dans un communiqué. Indicatif majeur, la DGS compte 140 entrées en réanimation en plus depuis hier, un solde "qui reste positif mais se réduit progressivement", selon le communiqué, portant le nombre de patients en réanimation à 6978.



