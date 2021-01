Coronavirus en France: la surmortalité, en 2020, aurait été de 9% par rapport à 2019

La France a enregistré en 2020, année marquée par l'épidémie de Covid-19, quelque 53.900 décès de plus qu'en 2019, soit une surmortalité de 9%, toutes causes confondues, selon un bilan provisoire rendu public vendredi par l'Insee (Institut national des études statistiques et économiques)

►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus

Au total, "667.400 décès toutes causes confondues sont enregistrés en 2020 en France, soit 9% de plus qu'en 2018 ou 2019", précise l'institut statistique.

Le nombre de personnes mortes du nouveau coronavirus est cependant encore plus élevé, notamment car janvier et février 2020, avant le début de la pandémie, avaient été marqués par une mortalité moindre qu'à la même période de 2019 - du fait notamment d'une grippe saisonnière moins virulente que les années précédentes. Sur les deux premiers mois de l'année, on a ainsi compté 7.500 décès de moins qu'au début 2019.

En revanche, pendant la "première vague" du Covid, du 1er mars au 30 avril, l'excédent de mortalité a atteint 27.300 décès (+27% par rapport à 2019). Et même 33.000 morts (+16%) pendant la "deuxième vague" (du 1er septembre au 31 décembre), soit au total, sur les deux "vagues", plus de 60.000 morts de plus qu'en 2019.

A lire aussi : Retours de zones rouges : 6 voyageurs sur 10 se sont fait tester, pour certains pays, le taux de positivité approche 10%

Moins d'accidents de la route

L'Insee laisse entendre par ailleurs que le bilan réel de l'épidémie pendant les deux vagues épidémiques pourrait être encore plus élevé, puisque le confinement a pu avoir un "effet protecteur" en réduisant certaines causes de décès, par exemple les accidents de la circulation.

De manière logique, la surmortalité concerne principalement les personnes âgées de plus de 65 ans (+10%) et, de manière négligeable, les tranches d'âge plus jeunes.

A lire aussi : Où pouvez-vous voyager ? La carte actualisée des zones rouge, orange et verte