Coronavirus en France : la commission d'enquête entame ses travaux

Coronavirus en France : Macron prêche "l’unité autour de la République" - 15/06/2020 Bousculé par un nouveau front, celui des manifestations contre le racisme et les violences policières, après la mort de George Floyd aux Etats-Unis et le rappel de celle d’Adama Traoré en 2016, Emmanuel Macron a aussi prêché "l’unité autour de la République". "Nous unir autour du patriotisme républicain est une nécessité", a notamment plaidé le chef de l’Etat, en assurant qu’il sera "intraitable face au racisme et à l’antisémitisme". "De nouvelles décisions fortes pour l’égalité des chances seront prises", a insisté celui qui avait fait de ce thème un axe porteur de son programme en 2017. Mais il a aussi mis en garde contre les "communautarismes et les séparatismes". "La République n’effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire", ni aucune statue déboulonnée, a-t-il prévenu.