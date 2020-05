Coronavirus en France: la barre des 27.000 morts franchie dans l'Hexagone

Retour disparate dans les écoles en France - JT 19h30 - 12/05/2020 1 million et demi d'élèves français reprennent le chemin de l'école ce mardi. Mais cela ne représente que 20% des enfants de primaire et maternelle. Cela est la conséquence de la grande incertitude des Français sur cette rentrée scolaire d'après covid. Le Président Emmanuel Macron a laissé le choix aux parents. Et beaucoup d'entre-eux vont garder leurs enfants à la maison.