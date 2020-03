Coronavirus: l'UE ferme ses frontières avec l'extérieur dès mardi midi

Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi dans une allocution télévisée que les frontières extérieures de l'Union européenne et l'espace Schengen seront fermées dès demain, mardi midi, et ce pendant 30 jours.

"Tous les voyages entre pays non européens et l'Union européenne seront suspendus pendant 30 jours", a déclaré le chef de l’État dans une allocution télévisée. Au sein de l'Union européenne, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, la Pologne, la Slovénie, la République Tchèque et l'Allemagne ont déjà totalement ou en partie fermé leurs frontières.