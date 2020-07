Coronavirus en France : Emmanuel Macron veut rendre le masque obligatoire dans les lieux clos

A la question de savoir s’il prendrait de la chloroquine s’il était testé positif, il a répondu par la négative. Il a aussi expliqué une fois de plus l’importance de respecter les gestes barrières (masques, distance et gel) pour tenter de contenir la contagion. Car a-t-il dit, "on voit des faiblesses". Il a aussi ajouté qu’il souhaitait que quiconque puisse se faire tester, y compris sans prescription.

Un 14 juillet particulier

Emmanuel Macron avait dit ne pas vouloir s’adresser systématiquement aux français pour le jour de la fête nationale. Mais s’il a répondu aux questions des journalistes en ce 14 juillet 2020, c’est parce que " celui-ci est particulier ". Lors de la cérémonie de la matinée, les armées françaises ont accepté d’offrir la vedette aux soignants. D’entrée de jeu le message est clair, il sera beaucoup question de la pandémie. " On sort d’une phase aiguë même si on n’en est pas débarrassé. Notre pays est dans moment particulier de son histoire. " a insisté le Président. Léa Salamé et Gilles Bouleau (pour TF1 et France 2) ont évoqué un aspect particulièrement difficile du quinquennat d’Emmanuel Macron: l’hostilité voire la détestation à son endroit. Très calme, le Président français a dit pouvoir comprendre certaines choses, qu’il " avait laisser paraître quelque chose que je ne crois pas être et que les gens se sont mis à détester. " Entre maladresses qu’il assume et phrases sorties de leurs contextes, il a joué la carte de l’apaisement. Mais il a aussi insisté plusieurs fois sur le fait que " la haine n’est pas acceptable en démocratie. Et les gestes de violence dans les manifestations ne peuvent être acceptés. "