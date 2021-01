Coronavirus en France : des milliers de soignants réclament des revalorisations salariales

"Mal payés, pas reconnus mais toujours sur le front": des milliers de professionnels de la santé et de l'action sociale ont défilé jeudi en France pour dénoncer leurs conditions de travail et réclamer des revalorisations salariales.

À Paris, des centaines de personnes manifestaient devant le ministère de la Santé, brandissant des pancartes: "Notre combat, votre santé", "Augmentez nos salaires ! ", "De l'argent pour l'hôpital, pas pour le capital".

Il y a la "nécessité" d'offrir des conditions de travail "dignes" à "l'ensemble des travailleurs du social, du médico-social, de la santé, et de l'animation", "on nous appâte avec 183 euros (de hausse salariale promise) mais, quand on gratte un peu, on a l'impression de lire un contrat d'assurance avec tout un tas de choses qui font que nous n'y avons pas droit", a déploré Ramon Vila, secrétaire fédéral du syndicat Sud santé sociaux, éducateur spécialisé de formation.

À Marseille, plusieurs milliers de manifestants, selon la CGT, ont également manifesté. "Il y a trois urgences pour nous: les salaires, le nombre de lits et les embauches (...) Il faut 400.000 créations d'emplois, 100.000 à l'hôpital, 200.000 en (maisons de retraite) Ehpad et le reste dans le médico-social et le social. Il y a une souffrance grandissante", a regretté Cédric Volait, coordinateur régional de la CGT Santé.