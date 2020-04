Coronavirus en France : bientôt des tests et des masques pour tout le monde ?

Pour la quatrième fois depuis le début du confinement, le président français, Emmanuel Macron s’est adressé aux Français. Il a notamment annoncé la prolongation du confinement en France jusqu’au 11 mai. Mais également que tous les Français seraient bientôt équipés de "masques grand public". Quant aux tests, "il ne s’agit pas de tester tous les Français", a dit Emmanuel Macron, mais " de tester toutes les personnes qui présentent des symptômes". Des nuances donc à souligner.

Des masques dont l’utilisation pourra être systématique

Tous les Français recevront des masques grand public, a indiqué le président français ce lundi. Et dans un certain cas, le port de ces masques sera "systématique". Ce sera le cas, notamment dans les transports publics qui sont des espaces confinés, ou encore "pour les professions les plus exposées".

Des tests à plus grande échelle

Une plus grande capacité de tests sera déployée. S’il n’est pas question de tester toute la population française, "toutes les personnes présentant des symptômes" pourront être testées, avec des tests sérologiques, a indiqué Macron. Une capacité qui sera opérationnelle à partir du 11 mai et qui sera nécessaire pour engager le déconfinement.

►►► Lire aussi : coronavirus en France : Emmanuel Macron annonce la prolongation du confinement jusqu’au 11 mai

►►► Retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus

Car, pour l’heure, "une très faible proportion de français a contracté le virus, nous sommes loin de l’immunité collective", a-t-il.

"Nous n’allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n’aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être mises en quarantaine, prises en charge et suivies par un médecin", a ajouté le chef de l’Etat.