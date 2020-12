Coronavirus en France : à 105 ans, une femme survit au virus

La doyenne d’une maison de retraite dans les Alpes françaises, âgée de 105 ans, a survécu cet automne au Covid-19, a-t-on appris mardi auprès du directeur de l’établissement, confirmant une information du journal local le Dauphiné Libéré.

Léa Lavy, qui a fêté ses 105 ans le 10 décembre, a eu une forme bénigne de la maladie cet automne et en a réchappé.

Pour son anniversaire, "on a fait un petit événement avec sa belle-fille, pour marquer le coup", a raconté à l’AFP, Stéphane Richard, le directeur de la maison de retraite "Fondation du Parmelan", à Annecy.

"On lui a offert un bouquet de fleurs et le président de la fondation est venu, avec quelques soignants, dans le salon, en gardant le masque et sans partager de gâteau", gestes barrière obligent, a-t-il ajouté.

"Ça me fait un petit peu peur", a toutefois concédé l’intéressée au Dauphiné libéré, précisant qu’elle vivait encore il y a peu dans sa maison d’Annecy.