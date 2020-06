Coronavirus en France : 87 décès supplémentaires, moins de 1000 malades en réanimation

Dans le même temps, le nombre de cas graves du Covid-19 nécessitant une hospitalisation en réanimation continue a décru et est repassé sous la barre des 1.000, avec 955 malades, soit 69 de moins que la veille. Quatre régions (Ile-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 74% des patients hospitalisés en réanimation, précise la DGS.

France: réouverture amorcée des cafés bars et restos - 02/06/2020

France: réouverture amorcée des cafés bars et restos - 02/06/2020

Pic de 7000 en avril

Le pic en réanimation avait été atteint début avril avec plus de 7000 patients en état grave (pour une capacité en soins intensifs de 5.000 lits avant la crise).

En ce qui concerne les établissements sociaux et médico-sociaux (dont les Ehpad), le bilan s'est alourdi avec 34 nouveaux décès depuis les derniers chiffres en date du 2 juin, soit un total de 10.384 morts.

Actuellement, 11.961 personnes sont hospitalisées en France pour une infection Covid-19 (elles étaient plus de 14.000 il y a une semaine) et on compte 169 nouvelles admissions enregistrées dans les dernières 24 heures, un chiffre lui aussi en baisse.