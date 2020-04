Coronavirus en France : le pays compte 441 décès en 24h

La France fait état de 441 décès en 24h, ce qui porte le bilan total 5532 décès. Le pays compte également 2028 décès dans les Ephad.

La France recense 7560 personnes mortes à cause du COVID-19 depuis le début de l'épidémie, a annoncé ce samedi le directeur général de la Santé Jérôme Salomon, dont 5532 à l'hôpital et 2028 en Ehpad et autres établissements médicaux-sociaux.

Cela représente 441 décès de plus en hôpital au cours des dernières 24h. Les premiers bilans concernant les établissements médico-sociaux, dont les maisons de retraite, ont commencé à être publiés jeudi. Vendredi, au moins 1.416 décès avaient été rapportés dans ce type d'établissements.