Coronavirus en France : 2500 personnes ont participé à une rave party en Bretagne

Une fête sauvage qui a commencé jeudi soir dans l’ouest de la France rassemblait encore vendredi matin environ 2500 participants "en provenance de différents départements (français) et de l’étranger", a-t-on appris dans un communiqué de la préfecture du département d’Ille-et-Vilaine.

La fête a lieu dans la localité de Lieuron, au sud de la ville de Rennes (ouest). Les gendarmes ont tenté de s’opposer à l’installation de cette fête jeudi soir, alors que la France avait décrété un "réveillon du 31" sous couvre-feu. Mais les forces de l'ordre "ont fait face à la violente hostilité de nombreux teufeurs", selon le communiqué de la préfecture.

"Un véhicule de la gendarmerie a été incendié, trois autres dégradés et les militaires ont essuyé des jets de bouteilles et de pierres, occasionnant des blessures légères", selon le communiqué. Selon la préfecture, le nombre de "teufeurs" est estimé vendredi matin à 2500 "en provenance de différents départements et de l’étranger" et "un important dispositif de gendarmerie est en place afin de sécuriser les abords du site et les axes de circulation".

Le parquet a ouvert une enquête, notamment pour "organisation illicite d’un rassemblement festif à caractère musical" ou encore "violences volontaires sur personnes dépositaires de l’autorité publique", précise la préfecture. La France est sous la menace d’une nouvelle flambée de l’épidémie de Covid-19 que les autorités tentent d’empêcher avec un couvre-feu renforcé ce week-end dans plusieurs départements.

Le nombre de contaminations en France était jeudi aux alentours de 20.000 en 24 heures, selon Santé Publique France, qui craint "une possible flambée épidémique dans les semaines à venir", notant une circulation toujours "élevée" du virus.

Tout déplacement entre 20h00 et 06h00 (sauf raison professionnelle) est interdit en France, toute violation du couvre-feu passible d’une forte amende.