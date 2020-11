Coronavirus en Finlande : le pays s'oppose à la fermeture des stations de ski

Une telle décision serait "un coup mortel" pour l'industrie du tourisme en Laponie, où se trouvent les stations les plus populaires.

"Il est tout à fait possible de respecter les distances nécessaires sur les pistes et dans les remonte-pentes. Il y a beaucoup d'endroits plus dangereux que les stations de ski", a affirmé de son côté le responsable de l'Association finlandaise des régions de ski, Harri Lindfors.

En Suède, un épidémiologiste des services de santé de l'Etat, Anders Tegnell, a également estimé que son pays n'avait pas besoin de fermer ses stations de ski.

"Il faut se souvenir qu'il y a une grande différence entre les stations de ski que nous avons dans le nord et celles que vous avez dans les Alpes", a-t-il déclaré.

Plusieurs autres pays comptant de nombreuses stations de ski, dont l'Autriche, ont déjà dit leur opposition à la proposition de Mme Merkel.