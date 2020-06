Coronavirus en Finlande : aucun nouveau cas de contamination ce jeudi

La Finlande n’a recensé jeudi aucun nouveau cas de contamination au coronavirus, pour la première fois depuis plus de trois mois, ont annoncé les autorités sanitaires.

"Il s’agit du premier + jour zéro + depuis le 26 février", a déclaré à l’AFP un porte-parole de l’Institut finlandais de la santé et du bien-être.

Un décès a toutefois été recensé jeudi, portant le nombre de morts liés au Covid-19 à 322 dans la nation nordique de 5,5 millions d’habitants.

Les autorités locales comptabilisent actuellement près de 7000 cas d’infections au coronavirus sur le territoire, dont 5800 guérisons.

Cinquante personnes sont toujours hospitalisées, et parmi elles, sept sont en soins intensifs.

Plus d’un tiers des 21 districts hospitaliers du pays n’avaient enregistré de nouveau cas durant la dernière semaine de mai.

Depuis le mois dernier, le gouvernement finlandais lève progressivement les mesures d’urgence instaurées dès le 18 mars.

Les élèves ont repris le chemin de l’école le 14 mai après huit semaines de fermeture. Les bars, restaurants, complexes sportifs et sites culturels ont été autorisés à rouvrir lundi en vertu de la réglementation sur la distanciation sociale.

Les autorités du pays redoutent toutefois une deuxième vague plus tard dans l’année, et recommandent à chacun de continuer à suivre les règles de distanciation et de s’isoler au moindre symptôme.