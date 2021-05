Coronavirus en Europe : suivez la progression de la campagne de vaccination avec ces graphiques mis à jour quotidiennement

La campagne de vaccination contre le Covid-19 suit son cours en Belgique. Mais où notre pays se classe-t-il par rapport à ses voisins européens ?

Pour le savoir, nous avons mis au point un tableau interactif qui reprend les chiffres compilés par Our World in Data. Dès que de nouvelles données sont récupérées par Our World in Data, notre outil se met à jour automatiquement.

Ce classement n’est pas infaillible. Tous les Etats ne publient pas leurs données au même moment. On se retrouve donc parfois à mettre en concurrence les données de la veille pour la Belgique pendant que d’autres pays sont classés en fonction de chiffres plus anciens de quelques jours.

A chacun sa campagne

Signalons aussi que tous les pays n’ont pas commencé leurs campagnes de vaccinations en même temps… voire ne disposent tout simplement pas des mêmes stocks de vaccins.

Prenons l’exemple de la Hongrie, qui figure bien haut dans le classement. Le pays de Viktor Orbàn ne se fournit pas uniquement à la source européenne composée de Pfizer, Moderna, AstraZeneca et, pas tout de suite cependant, Johnson & Johnson.

Les Hongrois ont aussi été vaccinés avec le vaccin Spoutnik V russe et le BBIBP-CorV mis au point par le chinois Sinopharm.