Coronavirus en Europe : la Commission verse une deuxième série de prêts à neuf États membres

La Commission européenne a effectué mardi des versements à neuf États membres de l’UE, au titre de "SURE", l’un de ses "filets de sécurité" imaginés après l’éclatement de la crise liée à la pandémie de Covid-19. C’est la deuxième salve de versements qui se concrétise via cet instrument, cette fois pour un total de 14 milliards d’euros. Il s’agit de prêts à conditions favorables aux États, spécifiquement destinés à financer les programmes nationaux visant à atténuer les risques de chômage, comme les programmes de chômage partiel exceptionnel "corona", etc.

Mardi, la Croatie (510 millions d’euros), Chypre (250 millions), la Grèce (2 milliards), l’Italie (6,5 milliards d’euros), la Lettonie (120 millions), la Lituanie (300 millions), Malte (120 millions), la Slovénie (200 millions) et l’Espagne (4 milliards) ont reçu des prêts validés précédemment par la Commission. Pour certains (Italie et Espagne), il s’agit déjà d’une deuxième tranche de prêts, après de premiers versements en octobre.

Jusqu’ici, la Commission a déjà validé des demandes de prêts SURE de la part de 18 États membres, dont la Belgique, pour un total de 90,3 milliards d’euros. Le versement concret des fonds se fait en revanche petit à petit, et se poursuivra dans les mois à venir. La Belgique, qui devrait recevoir 7,8 milliards, n’a ainsi pas encore touché son prêt.