Coronavirus en Europe : la Commission appelle à tout faire pour éviter un confinement généralisé

Yves Van Laethem : un reconfinement local est envisageable - À Votre Avis - 08/10/2020 Yves van Laethem suppose qu’un confinement local puisse nous pendre au nez : « Le confinement est une réelle épée de Damoclès », estime-t-il. « Cette épée tient avec deux fils et si on les coupe, elle pourrait tomber. Sans doute pas comme on l’a connu en mars-avril puisque cela voudrait dire qu’une nouvelle vague gigantesque balayait le continent. Par contre, elle pourrait tomber localement (provinces, communes, villes). N’oublions pas que Madrid vit un certain lockdown et n’est pas beaucoup plus infecté que Bruxelles. »