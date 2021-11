Coronavirus en Europe : face au rebond des contaminations, quelles mesures vont prendre les différents gouvernements ?

Dans de nombreux pays européens, le nombre de contaminations est en pleine hausse à nouveau, malgré les campagnes de vaccination. En Allemagne, un nouveau record de près de 40.000 cas a été recensé mercredi dernier, tandis qu’aux Pays-Bas, le nombre de contaminations a doublé en deux semaines, avec 55.826 tests positifs la semaine du 27 octobre. En tout, la situation de l’épidémie est considérée comme "très inquiétante" dans dix pays de l’UE, dont la Belgique, et "inquiétante" dans dix autres, a indiqué vendredi l’agence européenne chargée des maladies.

Face à ce regain de la pandémie, plusieurs pays ont opté pour un renforcement des mesures. C’est le cas par exemple des Pays-Bas, qui sont sur le point d’officialiser l’entrée en vigueur d’un confinement modéré de trois semaines, dès ce samedi soir, avec un couvre-feu à 19h pour les magasins, restaurants et cafés (la décision est attendue ce vendredi à 19h). Mais les Néerlandais sont loin d’être les seuls en Europe à prendre des mesures.

Les non-vaccinés confinés en Autriche

Face à l’explosion des contaminations, l’Autriche a réfléchi à mettre en place un plan radical : confiner régionalement les personnes non-vaccinées, en commençant par les régions les plus touchées. Mais vendredi, cette proposition a pour l’instant été rejetée, les chefs des provinces de Haute-Autriche et de Salzbourg n’étant pas d’accord. Le gouverneur de la province de Salzbourg, Wilfried Haslauer, a souligné que les personnes non vaccinées n’ont de toute façon plus accès aux pubs, aux manifestations et aux sites sportifs depuis lundi.

Le chancelier fédéral Alexander Schallenberg n’a toutefois pas exclu l’idée de renforcer les règles. "Si la situation continue comme ça, il y aura un confinement pour les personnes non vaccinées", où elles ne pourront quitter la maison que pour certaines raisons, a-t-il prévenu. La mesure concernerait beaucoup de monde dans ce pays, où seulement 65% de la population est entièrement vaccinée, un des taux les plus faibles en Europe occidentale.

Les plus de 50 ans vaccinés une troisième fois en France ?

En France, où le taux d’incidence est en forte hausse, le président Emmanuel Macron a annoncé mardi que les personnes de plus de 65 ans devraient avoir une troisième dose pour que leur pass sanitaire soit maintenu. Sans cela, ces personnes pourraient le perdre et ne plus avoir le droit d’aller au restaurant, au cinéma ou encore de prendre le train ou l’avion. Les Français âgés de 50 à 64 ans pourront eux recevoir cette dose de rappel à partir de début décembre, selon le président.

Des patients déjà transférés en Allemagne

Face à la flambée des cas chez nos voisins, les autorités ont déjà dû commencer à transférer des patients des régions les plus touchées, notamment dans l’est du pays, plus réfractaire à la vaccination, vers des régions où la situation épidémique est sous contrôle. Le président de la CDU Olaf Scholz, appelé à prendre la succession d’Angela Merkel à la tête du pays, a appelé jeudi l’Allemagne à se mettre en ordre de bataille pour endiguer la nouvelle flambée de l’épidémie.