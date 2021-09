Coronavirus en Europe : de moins en moins de rouge sur la carte de l'ECDC

Le rouge s'étiole sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC). Le nord de l'Italie et le Danemark sont passés au vert, tandis qu'une grande partie de la France et de l'Espagne ont viré à l'orange.

L'ECDC publie chaque jeudi une carte européenne basée sur le nombre d'infections et le pourcentage de tests positifs au cours des 14 derniers jours. Elle propose quatre couleurs, allant du vert au rouge foncé en passant par l'orange et le rouge.

Par rapport à la semaine dernière, on constate que le nombre de zones rouges en Europe diminue progressivement. Ainsi le Danemark est passé au vert, à l'exception du Seeland et de la zone qui encercle la capitale Copenhague. Le vert colonise également le nord de l'Italie, notamment les régions de Turin et de Lombardie.

La France est, elle, quasiment orange partout. Seules l'Île-de-France (la région autour de la capitale, Paris) et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à l'extrême sud sont encore teintées de rouge. En Espagne aussi, plusieurs régions sont repassées à l'orange, notamment la Catalogne, Castilla y Leon et Madrid.

Globalement, on constate qu'il ne reste pratiquement plus de zones rouge foncé, sauf en Frioul-Vénétie julienne (Italie), en Slovénie... et à Bruxelles.

Ailleurs en Belgique, la Wallonie affiche toujours une couleur rouge, tandis que la Flandre reste orange. Les codes couleurs permettent aux États membres de l'UE d'imposer des conditions aux voyageurs, telles que des quarantaines obligatoires ou la présentation de tests négatifs.