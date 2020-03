Coronavirus en Ethiopie : pour endiguer la propagation du virus, 4000 prisonniers sont libérés

Ethiopie: arrivée de matériel sanitaire (masques et kits de test) venant de Chine à l'aéroport... L'Éthiopie annonce la libération de plus de 4000 prisonniers pour endiguer la progression du coronavirus, indique le média d'État EBC, citant le procureur général Adanech AbebeLes meurtriers restent en prisonLes détenus purgeant une peine pour des petites infractions, ceux dont la libération est proche et ceux qui ont des enfants pourront bénéficier de la grâce. Les meurtriers resteront, quant à eux, derrière les barreaux, indique le magistrat.