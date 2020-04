Coronavirus en Espagne: plus de 20.000 morts à déplorer, le confinement prolongé

Espagne : un déconfinement jugé prématuré - JT 19h30 - 17/04/2020 Le docteur Malchair est liégeois, mais il travaille depuis plus de 10 ans dans un grand hôpital de Barcelone, en Espagne. Il a tiré le signal d'alarme à la télévision espagnole car il s'inquiète des conséquences du déconfinement qui a été amorcé en Espagne. Pour lui, on va trop vite en Europe. Il dirige les Urgences de l'hôpital, s'il y a une deuxième vague dans cette épidémie, il craint qu'il n'y ait plus suffisamment de personnel pour faire face ? Quel est son regard depuis l'Espagne sur la Belgique ?