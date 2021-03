Coronavirus en Espagne : les touristes étrangers viennent profiter de la plage tandis que les Espagnols ne peuvent pas quitter leur région

Attablées sur une terrasse ensoleillée de la Rambla, Solène et Célia prennent un café au lait et discutent de leur programme de la journée. Arrivées lundi en avion, ces deux étudiantes françaises à Aix en Provence se sont offert quatre jours de vacances à Barcelone. "Je suis tellement heureuse de reprendre un café en terrasse. C’est comme-ci c’était devenu quelque chose d’illégal en France. Ça me fait un peu bizarre d’ailleurs", confie Solène. "Ce qui est le plus difficile à vivre à Aix, c’est le couvre-feu à 19h. Ici on retrouve un peu de la vie d’avant", ajoute Celia.

Même si c’est encore loin d’être une ruée ou un phénomène de masse, on observe un début de retour des vacanciers français dans le centre-ville ou sur la plage de la Barceloneta. "On a hésité à venir, on ne savait pas si on avait le droit, mais on a tenté notre chance et ça a marché" explique Diane, étudiante à Paris qui passe une semaine avec quatre amis. "On nous a demandé notre PCR à l’arrivée à l’aéroport de Barcelone et c’est tout."

une immense bouffée d’air frais

Les témoignages des touristes se ressemblent. Tous sont venus chercher ce qu’ils n’ont plus depuis plusieurs mois : les bars et les restaurants, les salles de spectacles, les musées et des soirées qui se terminent un peu plus tard avec un couvre-feu à Barcelone à 22 heures. "C’est une immense bouffée d’air frais. On ne peut pas dire que c’est insupportable à Paris car tout le monde vit la même chose, mais franchement être ici ça fait trop du bien", ajoute Diane.