Coronavirus en Espagne : le bilan quotidien des décès est le plus bas depuis le 20 mars

Espagne : lent déconfinement planifié - JT 19h30 - 28/04/2020 On prend la direction à présent de l'Espagne, où on a recensé 301 morts en 24h. Des chiffres qui sont en légère baisse. Un plan de déconfinement est adopté ce mardi en Espagne. On peut parler d'un déconfinement lent et progressif ?