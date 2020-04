Coronavirus en Espagne : le bilan approche les 19.500 décès, 585 reportés au cours des dernières 24h

L’Espagne a recensé 19.478 morts du Covid-19 depuis le début de l’épidémie, a annoncé ce vendredi le ministère de la Santé.

585 morts ont été enregistrés en 24 heures, a précisé le ministère dont la méthodologie a changé afin d’homogénéiser les chiffres envoyés par les différentes régions, ce qui a entraîné une modification des chiffres des jours précédents.

Bilan contesté

Ce bilan, qui n’inclut que les personnes testées positives, est contesté par plusieurs régions qui affirment que des milliers de personnes supplémentaires sont mortes de la maladie.

