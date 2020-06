Coronavirus en Espagne: dès lundi, les restaurants pourront ouvrir leur salle

Sur la terrasse du Lolita, sur la Rambla Catalunya de Barcelone, Danae et ses copines parlent bruyamment. Elles ont commandé une bouteille de Cava et quelques tapas. L’ambiance est détendue et les sourires sont sur toutes les lèvres. "C'est la première fois qu'on se retrouve toutes ensemble en terrasse pour fêter le retour à la normale, entre guillemets. On est soulagées et vraiment heureuses ! On attendait ça depuis tellement longtemps ! Dès qu’on a appris que ca allait rouvrir, on a sauté sur notre téléphone pour réserver".

Deux mètres séparent chaque table, tous les serveurs sont masqués et pour consulter le menu, il faut scanner un code QR avec son téléphone. Le mobilier est désinfecté après chaque client. A part ça, il n’y a pas beaucoup de différence avec le monde d’avant la crise. "Franchement, mis à part les serveurs avec leurs masques, il n’y aucun changement !", confirme Danaé.

►►► A lire aussi: Déconfinement en Belgique : Horeca, contacts sociaux, sport... Voici tout ce qui change (ou pas) ce lundi 8 juin

Dans les hauteurs de la capitale catalane, la terrasse du Tejada, un restaurant spécialisé dans les fruits de mer, fait le plein depuis sa réouverture le 25 mai. "C’est l’euphorie ! On fait 3 à 4 services par soir", confie le patron Romain Fornell, un chef toulousain étoilé installé à Barcelone depuis 20 ans. "On se rend compte que les gens veulent revivre, retrouver leurs habitudes d’avant. Ils en ont assez de cuisiner à la maison et de commander des plats".

Au Tejada comme ailleurs le personnel s’est rapidement adapté aux normes d’hygiène. "La visière me laisse une marque sur le front, mais c’est n’est pas grave !", dit en souriant Lorena, serveuse. "Après 10 semaines, j’avais envie de retourner travailler. Je pense que j’apprécie beaucoup mieux mon travail maintenant."

La mairie a permis aux restaurants d’agrandir leurs terrasses car pour le moment les clients n’ont pas le droit de s’installer à l’intérieur.

La moitié des établissements de Barcelone fermés

Mais tous les restaurants n’ont pas rouvert. Selon plusieurs estimations, la moitié des établissements de Barcelone sont encore fermés. Certains n’ont pas de terrasse, d’autres attendent le retour des touristes étrangers prévu le 1er juillet. Et puis lever le rideau avec une capacité réduite, ce n’est pas rentable. "Peu importe", répond Marco Exposito, patron du Blu Café dans le quartier familial du Poble Nou. "C’est une question de marketing. Voir un bar fermé ce n’est pas l’idéal. Donc on reprend peu à peu, en espérant que ça va aller mieux peu à peu. En juillet, si les touristes étrangers reviennent, on espère commencer à gagner un peu d’argent".

Et ce lundi justement, alors que l’Espagne avance dans son déconfinement, les bars et les restaurants de tout le pays pourront enfin accueillir des clients à l’intérieur. Des clients qui n’ont plus aucune réticence à sortir. "Non je n’ai plus peur !", s’exclame Maria. "Il faut commencer à sortir, sinon on ne peut pas vivre comme ça !"