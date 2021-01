Coronavirus en Espagne : au tour de Madrid de renforcer le couvre-feu, qui passe à 23 heures

Après d'autres régions espagnoles, Madrid a décidé à son tour de renforcer les mesures de lutte contre le coronavirus. Le couvre-feu est avancé à 23h00 dès lundi, a annoncé vendredi le gouvernement régional.

Les restaurants, cafés et bars doivent fermer à 22h00 et non plus minuit. Ces nouvelles mesures entrent en vigueur pour au moins deux semaines.

En outre, à partir de lundi, six communes supplémentaires et six districts seront placés en confinement pour deux semaines. Le nombre de zones dans lesquelles il est interdit d'entrer ou de sortir sans raison valable atteindra dès lors 19 communes et 47 districts, ce qui représente 1,3 million d'habitants sur les 6,7 millions que compte la région.

"Ces mesures sont dures mais nécessaires", a déclaré le vice-ministre de la Santé du gouvernement de Madrid, Antonio Zapatero. Le nombre de contaminations a doublé en une semaine.

Depuis le début de la pandémie, environ 2,2 millions de cas ont été signalés en Espagne, ainsi que 53.000 décès dus au Covid-19.