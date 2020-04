Coronavirus en Espagne: 435 morts en 24 heures, deuxième jour de léger rebond

L'Espagne a recensé mercredi 435 morts du nouveau coronavirus en 24 heures, un chiffre qui a augmenté légèrement pour le deuxième jour consécutif et qui porte le total de décès à 21.717, a annoncé le ministère de la Santé.

Le pays qui compte au total plus de 208.000 cas et est le troisième le plus endeuillé du monde derrière les États-Unis et l'Italie, va prolonger mercredi son confinement très strict jusqu'au 9 mai inclus. Le gouvernement, qui aborde le déconfinement avec une extrême prudence, va toutefois assouplir légèrement ses mesures en permettant aux enfants de sortir prendre l'air à partir de dimanche.

►►► À lire aussi: Coronavirus: timide reprise du travail en Espagne et distribution de millions de masques