Coronavirus en Ecosse : les pubs ne serviront plus d’alcool et fermeront à 18h pendant deux semaines au moins

Les pubs et les restaurants en Écosse ne pourront plus servir de l’alcool pendant au moins deux semaines afin de tenter de freiner la hausse des nouveaux cas de coronavirus, a décidé le gouvernement mercredi.

Les établissements de cinq régions d’Ecosse, comprenant les deux principales villes de Glasgow et Edimbourg, ne pourront par ailleurs plus accueillir de clients pendant un peu plus de deux semaines, a annoncé la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon devant le Parlement écossais. Ces mesures sont "dures mais nécessaires", a-t-elle ajouté.

Les pubs et restaurants des autres régions ne pourront plus servir d’alcool et devront fermer à 18h00.

►►► À lire aussi : Coronavirus en Ecosse : restrictions à Glasgow, interdiction de recevoir des membres d’un autre foyer

Ces mesures entrent en vigueur vendredi et devraient s’appliquer jusqu’au 25 octobre. Elles visent à lutter contre la forte croissance des infections au Covid-19 en Ecosse.

Le pays a récemment enregistré plus de 1000 nouveaux cas en une journée.

L’annonce de ces mesures intervient alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson fait face à une pression croissante de la part des scientifiques pour prendre des mesures fortes et brèves pour tenter de casser la progression du virus, qui a fait plus de 42.000 morts au Royaume-Uni (dont 2533 en Ecosse), pays d’Europe le plus endeuillé.