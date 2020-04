Coronavirus en Côte d’Ivoire : à Abidjan, la commune de Yopougon cristallise défiance et rébellion

"Tu peux enlever ton masque, ici il n’y a pas corona !", lance un client hilare à son camarade. Le maquis de Nicolas* serait-il un îlot immunisé ? Ce jeudi après-midi, ils sont une trentaine à enchaîner les bières ou siroter une carafe de vin rouge. Les uns sur les autres, comme si de rien n’était. Malgré l’annonce de la fermeture de tous les lieux de rassemblement, mi-mars, le petit restaurant est toujours ouvert. Et à Yopougon, immense commune populaire d’Abidjan, il est loin d’être le seul. Trois fois, les policiers ont ordonné à Nicolas de fermer. Trois fois, il s’en est tiré en les soudoyant. 15 euros par bakchich, le prix de la paix provisoire.

"Je sais que ce n’est pas normal, mais je suis obligé de frauder, sinon comment vais-je nourrir mes trois enfants ?", justifie Nicolas. Le gérant attend avec impatience les aides aux travailleurs informels promises par le gouvernement dans son plan de 2,6 milliards d’euros.

Dans ce maquis à l’écart des grandes artères goudronnées, on vient souffler un peu. Avec ce calme et le sable, on se croirait au village. Jérémy*, 22 ans, diplômé en comptabilité, vit chez ses parents. Pas réjouissant de rester toute la journée dans cette petite maison. Alors il part se promener et se "distraire". Tenter d’oublier qu’il ne gagne plus son pain quotidien en bossant sur des chantiers. "Ici, c’est comme un refuge", abonde Aymeric, 20 ans, qui boit des bières avec deux amis. Comme un monde parallèle, même.

Ces temps-ci, le covid n’est pas la source des problèmes. Le manque d’argent, plutôt. La pandémie est même un sujet de rigolade. Un client amuse la galerie en listant les alcools forts qui, soi-disant, tuent le virus. Un autre pointe sa peau noire, qu’il croit plus résistante à la maladie. Les gestes barrières sont une exigence qui leur passe tous au-dessus.

Chantier vandalisé

Des habitants ont signalé à la mairie des maquis ouverts clandestinement. Yopougon, c’est pourtant le temple de la fête, l’enfilade de boîtes de nuit de la rue Princesse, la naissance du coupé-décalé. Une commune rebelle et sulfureuse, surnommée "Yop city" pour faire "comme dans les films américains", raconte Marguerite Abouët dans sa BD best-seller 'Aya de Yopougon'.

C’est aussi ce bastion de l’ancien président Laurent Gbagbo, réputé pour vite s’embraser. Dans la nuit du 5 au 6 avril, des dizaines de jeunes ont vandalisé le chantier d’un centre de dépistage. Ils ont cru à une rumeur selon laquelle des malades allaient être transférés dans cet espace jugé trop proche des habitations, et à une autre sur le test d’un vaccin.

À l’origine de ces fausses nouvelles, "des petits manipulateurs" avec une visée "politique, la bonne vieille rengaine 'Occident contre Afrique', la haine du blanc contre le noir", selon Bakary Cissé, chargé de communication de la mairie de Yopougon. "La peur du virus, l’incompréhension et le manque d’information ont formé un cocktail explosif, même si l’incivisme n’est pas propre à la période du coronavirus", estime-t-il.

Cette semaine, la mairie a commencé à désinfecter les 42 marchés, les lieux de culte et les grands axes. Le gouvernement a rendu obligatoire le port du masque et assure qu’il sera gratuit. Les personnes âgées et souffrant de maladies chroniques devront désormais se confiner.

Pour le moment, pas de quoi changer radicalement le quotidien de Nicolas. Jusqu’à quand restera-t-il ouvert ? "Jusqu’à une grosse sentence", sourit-il. Or s’il y a bien une mesure que Nicolas respecte, c’est le couvre-feu. "Je ferme mon maquis à 20 heures car j’ai peur d’être frappé !", s’exclame-t-il en référence aux violences policières nocturnes. En attendant, de jour, la boisson coule à flots. Et ce n’est pas le tricycle motorisé chargé de caisses de bières, croisé sur une petite route, qui dira le contraire.

* Les prénoms suivis d’un astérisque ont été modifiés.