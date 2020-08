Coronavirus en Corée du Sud : renforcement des mesures dans la région de Séoul

La Corée du Sud a décidé vendredi de renforcer, dans la région du grand Séoul, les mesures destinées à juguler l’épidémie de coronavirus.

"La situation actuelle dans la région de la capitale est très grave. Le gouvernement fera tout son possible en termes de mesures préventives destinées à contenir la propagation" du virus, a déclaré Park Neung-hoo, le ministre de la Santé, lors d’un point de presse.

Des mesures plus strictes pour 26 millions d’habitants

Les mesures de restriction vont ainsi être durcies à compter de dimanche dans la région du grand Séoul, où vit la moitié de la population de ce pays de 52 millions d’habitants.

Les gymnases et autres installations sportives en salle seront désormais fermés. Les cafés franchisés, qui font partie intégrante de la vie quotidienne des Sud-Coréens, ne pourront servir que des plats à emporter alors que les restaurants et les boulangeries devront baisser leur rideau à 21h00.

M. Park a appelé les habitants de cette région à rester chez eux autant que possible et à éviter tout contact inutile. "Veuillez annuler tout rendez-vous et rentrer directement chez vous après le travail", a-t-il demandé.

Les autorités ont déjà interdit les cérémonies religieuses tout comme les rassemblements de plus de dix personnes.

Les rencontres sportives se disputent à nouveau à huis clos alors que Séoul et sa région ont renoué avec l’enseignement à distance.