Coronavirus en Corée du Sud : 1241 cas détectés en une journée, un nouveau "record" bien en dessous des chiffres européens

La Corée du Sud a fait état vendredi de 1241 nouveaux cas de coronavirus, un record dans un pays dont les célébrations de Noël ont été plombées par la troisième vague épidémique.

La Corée du Sud était il y a quelques semaines présentée comme un modèle de gestion de l’épidémie, car elle était parvenue à contenir sa propagation grâce à une stratégie très efficace de dépistage, mais aussi à la grande discipline de la population quant au respect des règles de distanciation sociale.

Mais une nouvelle vague épidémique s’est traduite par une flambée du nombre de cas, avec ce nouveau record enregistré vendredi.

"Nous vous demandons d’annuler vos réunions et rassemblements, même s’ils ont lieu avec votre famille proche", a déclaré Yoon Tae-ho, un responsable des autorités sanitaires.

Au total, 70% des nouveaux cas ont été enregistrés dans la région de la capitale, où vit la moitié de la population du pays, qui est de 52 millions d’habitants.

Très loin en dessous de l’Europe

Mais si on peut aujourd’hui parler de record de cas dans ce pays, ce chiffre reste néanmoins très loin en dessous de ce que l’on connaît dans les différents pays européens.

Pour rappel, ce 24 décembre en Belgique, ce ne sont pas moins de 3212 nouvelles contaminations qui ont été détectées. Or notre population est de 11,46 millions d’habitants, contre 51,64 millions pour la Corée du Sud.

La Belgique a donc recensé 2,5 fois plus de cas hier que la Corée alors qu’elle est 4,5 fois moins peuplée. Pour rappel, au plus fort de la crise, nous avons recensé 23.921 cas sur la seule journée du 29 octobre. Un "record" 19,27 fois plus élevé que celui de la Corée du Sud donc.