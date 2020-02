Coronavirus en Chine : selon un spécialiste, le pic de l’épidémie devrait être atteint "d’ici la mi- ou fin février"

Le bilan de l’épidémie du nouveau coronavirus a dépassé mercredi les 1100 morts, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) disant redouter une "très grave menace" pour la planète, même si le nombre journalier de nouvelles contaminations diminue.

Zhong Nanshan, un scientifique chinois de premier plan, vétéran de la lutte contre le virus du Sras dans le pays (2002-2003), a ainsi estimé que l’épidémie devrait connaître un pic "d’ici la mi- ou fin février" dans la partie sud de la Chine. Selon ce spécialiste, qui s’était fait connaître à l’époque de l’épidémie de SRAS en 2003, le nombre de nouveaux cas était en baisse.

"Selon les résultats de notre modèle mathématique, dans le Sud, le pic devrait être atteint à la mi-février ou à la fin du mois", a déclaré Zhong Nanshan.

Et d’ajouter qu'"à ce stade, beaucoup de gens font leur voyage de retour [après les festivités du Nouvel An chinois, NDLR], et certains s’inquiètent du fait que cela pourrait causer un autre pic. Si on se réfère à la situation actuelle, je ne pense pas qu’il y aura un pic plus élevé".

Le scientifique explique que les villes ont mis en place des examens médicaux stricts. Tous les passagers des voitures, avions et autres trains sont testés. S’ils ont de la fièvre ou d’autres symptômes liés au coronavirus et qu’on leur diagnostique le virus, ils sont mis en quarantaine.