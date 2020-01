Coronavirus en Chine: les agences de voyages chinoises doivent cesser de vendre des tickets

Les agences de voyage chinoises doivent arrêter de vendre des voyages à forfait intérieurs et à l'étranger, ont décidé vendredi les autorités chinoises, en raison de l'épidémie d'un nouveau virus qui a fait 26 morts et contaminé plus de 800 personnes.

Le parc d'attractions de Disneyland à Shanghai a annoncé vendredi qu'il resterait fermé jusqu'à nouvel ordre en raison de la propagation du virus.

La Chine a annoncé également qu'elle fermerait une section de la Grande Muraille et d'autres sites célèbres de Pékin pour contrôler la propagation d'un virus

Plus de 40 millions de Chinois étaient confinés vendredi à l'épicentre de l'épidémie virale, dont le bilan s'est à nouveau alourdi peu après que l'OMS a renoncé à déclarer une urgence internationale.