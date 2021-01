Les autorités sanitaires chinoises rapportent dimanche 96 nouveaux cas de coronavirus, dont 59 dans la province du Hebei, qui entoure Pékin.

Des mesures de confinement ont été décrétées dans cette province, après plusieurs cas détectés dans la capitale Shijiazhuang. Toutes les liaisons ferroviaires et par bus desservant Shijiazhuang et Xingtais sont suspendues. Les véhicules privés ne peuvent pas quitter les villes et les transports en commun sont à l’arrêt.