Coronavirus en Biélorussie: un pouvoir complètement inactif n'empêche pas l'inquiétude d'une partie de la population

Au moment où l'Europe est confinée pour freiner la pandémie de coronavirus, la vie à Minsk suit largement son cours, les autorités bélarusses se refusant à toute quarantaine généralisée malgré l'inquiétude de la population.

Autoritaire ex-république soviétique nichée entre l'Union européenne et la Russie, le Bélarus (Biélorussie) est l'exception en Europe avec un championnat de foot qui se joue dans des stades avec du public, une circulation automobile dense, des bus et métros bondés et les restaurants, magasins ou cafés ouverts.

Seuls quelques rares passants avec des masques dans les rues de Minsk, la capitale, rappellent que le pays est lui aussi touché par la pandémie liée au nouveau coronavirus, avec 1.486 contaminés et 16 morts officiellement recensés.

"C'est effrayant, tout simplement effrayant. Tous les jours, on regarde les nouvelles et c'est choquant. Nous n'avons toujours pas de confinement. A partir de lundi, les enfants vont retourner à l'école et nous allons de nouveau vivre dans la peur", raconte à l'AFP Angela, une mère au foyer de 45 ans.

"Dans tout le quartier, il n'y a qu'une pharmacie avec une centaine de masques et il n'y a pas de gants. Et lorsqu'il faut aller chez le médecin, il ne nous reçoit pas sans masque. On fait comment?", abonde Elena, une chômeuse de 47 ans.