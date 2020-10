Coronavirus en Autriche : une première commune réinstaure le confinement

La commune autrichienne de Kuchl, dans l'État de Salzbourg, a décidé jeudi de se confiner à nouveau en raison du nombre élevé de nouvelles contaminations par le coronavirus qui y est enregistré. Cette mise en quarantaine débutera samedi et restera en vigueur jusqu'au 1er novembre, a précisé le gouverneur de Salzbourg, Wilfried Haslauer.

6600 habitants concernés

La commune d'environ 6600 habitants ne sera plus accessible que pour les services et approvisionnements essentiels. Les navetteurs ne seront ainsi plus autorisés à quitter la localité pour se rendre à leur travail. La situation est en effet devenue "incontrôlable" dans la commune, selon M. Haslauer. L'État de Salzbourg est lui-même dans une situation "dramatique", a poursuivi le gouverneur, alors que les hôpitaux de la région risquent de se retrouver saturés endéans les deux semaines.

L'Autriche comptabilisait jeudi 1552 nouvelles infections par le coronavirus, un record. Rien que dans la capitale, 480 cas ont été recensés, a indiqué le ministère de l'Intérieur.