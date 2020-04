Coronavirus : en Autriche, deux fois plus de cas que les chiffres officiels, selon une étude

L’Autriche compterait deux fois plus d’habitants infectés par le coronavirus que ne le laissent penser les tests de dépistage effectués jusqu’à présent, selon une étude rendue publique vendredi à Vienne. Le taux de contamination de la population autrichienne se situe autour de 0,32%, c’est-à-dire qu’environ 28.500 des 8,9 millions d’Autrichiens seraient infectés, selon les conclusions de cette étude menée par un des principaux instituts de sondage du pays, Sora.

13.400 infections officiellement

Cet organisme a repris la méthode traditionnelle de sondage et est arrivé à cette conclusion après avoir interrogé un échantillon représentatif de 1544 personnes. "On se doutait que le nombre réel de personnes infectées dépasserait les chiffres officiels", qui eux font état de 13.400 cas d’infection au nouveau coronavirus, dont 319 morts, a expliqué à l’AFP Christoph Hofinger, le responsable de l’institut. En tenant compte des marges d’erreur, entre 10.200 et 67.400 personnes pourraient être entrées en contact avec le virus, selon cette étude.