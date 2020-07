Coronavirus en Australie : nouveau record quotidien de cas de contamination

L'Australie a fait état jeudi de 723 nouveaux cas de coronavirus recensés en 24 heures dans le seul Etat du Victoria (Sud-Est), soit un nouveau record de contaminations liées notamment aux maisons de retraite. Cet Etat dont Melbourne est la capitale est le coeur de la résurgence de la maladie sur l'île-continent, dont la réponse initiale à l'épidémie avait été saluée.

Voilà trois semaines que plusieurs quartiers de Melbourne et de ses environs sont soumis à un confinement. Les autorités ont pourtant annoncé jeudi 723 nouvelles contaminations en 24 heures, et 13 décès liés au coronavirus dans le seul Etat du Victoria. Le précédent record de nouveaux cas, lundi, était bien inférieur (+549) et portait sur l'ensemble du territoire.

Regain de cas dans les établissements pour personnes âgées

Le Premier ministre du Victoria Daniel Andrews a imputé en partie cette forte augmentation à un regain de cas dans les établissements pour personnes âgées. La plupart des personnes décédées avaient plus de 70 ans.