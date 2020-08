Coronavirus en Australie : nouveau record avec 725 cas au Victoria, le Queensland ferme ses frontières

L'Australie a enregistré un nouveau record d'infections au Covid-19, imputable principalement à l'épidémie qui bat son plein dans l'État du Victoria (sud), où 725 cas ont été enregistrés lors des 24 dernières heures.

L'Australie a recensé mercredi 738 nouveaux cas de Covid-19, mais la plupart sont diagnostiqués au Victoria. Le Premier ministre de cet État, dont la capitale est Melbourne, a fait part mercredi d'un bilan de 725 nouvelles infections, et de 15 décès. L'État a renforcé à plusieurs reprises au cours des semaines passées son arsenal pour venir à bout de la reprise de l'épidémie, sans succès jusqu'à présent.

Un reconfinement de la ville de Melbourne, où s'inscrivent la majorité des foyers, avait été déclaré début juillet, et un couvre-feu est en place depuis début août. Le port du masque est obligatoire hors de son domicile dans tout l'État et les voyages non essentiels sont proscrits. A partir de mercredi soir, de nombreux commerces devront fermer et un permis sera nécessaire pour les résidents du Victoria qui sont tenus de se rendre à leur emploi.

L'État voisin de Nouvelles-Galles du Sud continue d'enregistrer environ une quinzaine de cas quotidiens (12 lors des dernières 24 heures), dans une tendance qui semble rester stable à ce stade. Bien que la frontière entre les deux États soit déjà fermée, les personnes pénétrant dans la Nouvelle-Galles du Sud depuis le Victoria voisin devront se soumettre à une quarantaine à l'hôtel obligatoire et à leur frais, une mesure similaire à ce qui est imposé pour les Australiens rentrant dans leur pays depuis l'étranger alors que les frontières de l'île-continent sont fermées depuis plusieurs mois dans le contexte de la pandémie.

Pour se prémunir de la propagation du virus, les autres États fédérés australiens ont déjà fermé leurs frontières intérieures avec le Victoria depuis près d'un mois, mais l'État du Queensland a aussi annoncé mercredi refermer à nouveau ses frontières avec l'État de Nouvelles-Galles du Sud et le territoire de la capitale Canberra à partir de samedi.

La pandémie de Covid-19 a fait 19.224 malades et 247 morts en Australie, pays de 25 millions d'habitants, depuis fin janvier, avec plus de la moitié des décès au Victoria uniquement (162).