Coronavirus en Australie et variant delta : Canberra réduit le nombre de voyageurs autorisés à entrer dans le pays

L’Australie a annoncé vendredi une nouvelle réduction drastique du nombre de personnes autorisées à entrer dans le pays alors que les autorités tentent de contenir des foyers épidémiques en confinant certaines grandes villes du pays.

Au moment où près de la moitié de la population de l’immense île-continent est soumise à des mesures de confinement, le Premier ministre Scott Morrison a annoncé que le nombre de voyageurs pouvant se rendre en Australie serait réduit de moitié.

A lire aussi : Variant Delta : la Nouvelle-Zélande suspend "la bulle aérienne" avec l’Australie

Le pays s’étant fixé pour objectif de n’avoir aucun cas de Covid-19 sur son sol, seules 6000 personnes sont autorisées chaque semaine à atterrir sur des vols commerciaux en Australie. Elles sont ensuite soumises à une quarantaine obligatoire de deux semaines à l’hôtel.

Ce quota passera à environ 3000 personnes d’ici la mi-juillet, a indiqué M. Morrison.

Le chef du gouvernement a fait cette annonce alors que de plus en plus d’habitants ne cachent pas leur exaspération face aux mesures de restriction, aux failles dans les dispositifs de quarantaine et à la lenteur de la campagne de vaccination.

Plus de 18 mois après le début de la pandémie de Covid-19, moins de 8% de la population adulte australienne a reçu deux doses de vaccin.

Vendredi, les habitants des villes de Sydney, Brisbane et Perth, soit un total de dix millions de personnes, étaient toujours confinés après l’apparition de foyers épidémiques.

A lire aussi : Coronavirus en Australie : face au variant Delta, la ville de Sydney se reconfine pour deux semaines

Jeudi, 27 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés à travers le pays.

Les mesures de confinement éclair prises à Alice Springs, Darwin et à Gold Coast dans le Queensland sont progressivement levées mais des clusters continuent de croître, notamment à Sydney.

Pour tenter d’apaiser la colère suscitée par les sévères mesures aux frontières, M. Morrison a fait part d’un changement de politique.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Il a ainsi indiqué que son gouvernement adoptera bientôt des objectifs de vaccination qui, une fois atteints, permettront l’ouverture progressive des frontières et un retour à la vie normale.

Le chef du gouvernement a précisé que dans un premier temps, les frontières s’ouvriraient aux Australiens puis aux voyageurs étrangers vaccinés, qui pourraient également être soumis à des mesures de quarantaine réduites.

Avant le début de la pandémie, environ 260.000 voyageurs atterrissaient chaque semaine en Australie.