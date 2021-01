Coronavirus en Arabie saoudite : Ryad rouvre ses frontières

L'Arabie saoudite a annoncé dimanche la réouverture de ses frontières et la reprise des vols internationaux après une suspension de deux semaines en raison de l'apparition d'une variante du nouveau coronavirus au Royaume-Uni et dans d'autres pays.

"La suspension de tous les vols internationaux et de l'entrée dans le royaume par les ports terrestres et maritimes est levée à partir de (dimanche)", a annoncé le ministère de l'Intérieur, cité par l'agence de presse officielle SPA.

Ryad avait suspendu le 20 septembre les vols internationaux et l'accès par les passages terrestres et par ses ports à son territoire. D'autres pays du Golfe, Oman et le Koweït, avaient pris des mesures similaires et les ont également levées ces derniers jours.

Un premier cas de mutation du virus, jugé plus contagieux, avait été identifié au Royaume-Uni en décembre, poussant de nombreux Etats à travers le monde à interdire les vols en provenance de ce pays et plusieurs autres.

Le gouvernement saoudien impose toutefois des mesures de restrictions aux voyageurs revenant du Royaume-Uni, d'Afrique du Sud ou "tout pays où la nouvelle variante du coronavirus se propage".

Les étrangers en provenance de ces pays seront contraints de passer "pas moins de 14 jours" en dehors de l'Arabie saoudite avant de pouvoir y entrer, avec l'obligation de montrer un test PCR négatif.

Les ressortissants saoudiens pourront, eux, se rendre directement dans le royaume mais seront soumis à une quarantaine de 14 jours, et devront effectuer deux tests PCR à leur arrivée puis à l'issue de cette période d'isolement.

L'Arabie saoudite a lancé à la mi-décembre une vaste campagne de vaccination contre le nouveau coronavirus, après avoir approuvé le vaccin de l'alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech.

Le royaume a enregistré près de 363.000 cas de nouveau coronavirus, dont plus de 6.200 ont été mortels.