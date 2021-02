Coronavirus en Angleterre: les commerces non essentiels rouvriront à partir du 12 avril

Le gouvernement britannique a annoncé lundi viser une réouverture à partir du 12 avril en Angleterre des commerces non essentiels, des pubs et des restaurants en extérieur et des musées fermés actuellement en raison de la pandémie.

Le plan de déconfinement présenté par le Premier ministre Boris Johnson devant les députés prévoit quatre grandes étapes, à commencer par la réouverture des écoles le 8 mars, avec comme objectif de lever les dernières restrictions fin juin.