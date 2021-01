Coronavirus: en Amazonie brésilienne, des hôpitaux débordés

"Ca a été très vite, tout d'un coup tout était plein", raconte un soignant de l'hôpital d'Iranduba, une ville moyenne de l'Amazonie brésilienne qui ne compte pas de service de soins intensifs et dont la survie des patients dépend de l'arrivée des bouteilles d'oxygène.

L'Etat d'Amazonas, le plus grand du Brésil, connaît une explosion de nouveaux cas de coronavirus, qui pourrait être liée à un variant plus contagieux détecté dans la région.

Comme celui d'Iranduba, ville de 50.000 habitants située à 40km de Manaus, la capitale de l'Amazonas, de nombreux hôpitaux de cet Etat sont débordés par cette nouvelle vague de contaminations.

A l'hôpital Hilda Freire, la quasi-totalité des 30 lits sont occupés et 15 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés entre lundi et mercredi, soit plus qu'au cours des quatre derniers mois. La réserve d'oxygène qui durait autrefois deux semaines est épuisée en une journée à peine.

L'unique accès à Iranduba est une route dont certains tronçons sont en travaux et qui se transforment en bourbier lors des pluies diluviennes amazoniennes.

C'est cette voie que les patients les plus gravement atteints doivent emprunter pour rallier la capitale Manaus, la seule des 63 villes de l'Etat à disposer d'une unité de soins intensifs et d'où partent les bouteilles rechargées en oxygène.

L'urgence sanitaire a multiplié les défis logistiques dans cette région de jungle humide traversée par les affluents du fleuve Amazone.