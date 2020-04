Coronavirus en Allemagne: une carte interactive permet de voir la capacité des hôpitaux

L'Université de Constance en Allemagne a développé un outil pour donner un aperçu des lits d'hôpitaux libres et occupés en Allemagne. En fonction de ces informations, il est possible de rediriger et redistribuer les patients vers d'autres hôpitaux et établissements de santé.

C'est l'épidémiologiste Marius Gilbert qui mettait en avant cette initiative sur Twitter: